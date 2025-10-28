В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

Депутат Швыткин: Круглогодичный призыв сделает отбор в армию более качественным

Круглогодичный призыв в армию позволит разгрузить военные комиссариаты и сделать отбор граждан для прохождения службы более качественным, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Призыв будет осуществляться в привычные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, — сказал депутат. — Но новый формат призыва позволит разгрузить работу призывных комиссий и военных комиссариатов во время кампании, что повысит качество их работы».

Швыткин объяснил, что благодаря круглогодичному призыву медицинские обследования и психологический отбор россиян в армию будет проходить более тщательно, их качество заметно вырастет.

«Главное, что изменит новый закон — качество отбора призывного контингента, — подчеркнул политик. — Кроме того, закон устанавливает предельный срок явки в военный комиссариат после размещения электронной повестки. Он ограничен 30 сутками».

Ранее Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о круглогодичном призыве в армию. Документ предусматривает, что медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводится в течение всего календарного года.