Раскрыта судьба археолога Бутягина в случае экстрадиции на Украину

Мельников: Против археолога Бутягина на Украине могут применять силу

В Варшаве решили выдать Украине российского археолога, специалиста Эрмитажа Александра Бутягина. Такой исход представляет для него прямую угрозу, заявил aif.ru правозащитник Иван Мельников.

«Существует угроза физическая, то есть применения силы и осуществления каких-либо противоправных действий, опять же, учитывая страну происхождения ученого и то, что ему инкриминируется политически ангажированное дело», — высказался Мельников. Он также отметил, что физическая угроза также является одной из причин, почему решение об экстрадиции ученого может быть оспорено.

Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога в конце декабря прошлого года. Его обвинили в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал специалист, напомнила, что он проводил раскопки на Крымском полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва станет добиваться возвращения археолога на родину. По словам дипломата, речь идет о политическом процессе, у которого «нет каких-либо правовых оснований».