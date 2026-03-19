14:31, 19 марта 2026Мир

Раскрыта судьба археолога Бутягина в случае экстрадиции на Украину

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Варшаве решили выдать Украине российского археолога, специалиста Эрмитажа Александра Бутягина. Такой исход представляет для него прямую угрозу, заявил aif.ru правозащитник Иван Мельников.

«Существует угроза физическая, то есть применения силы и осуществления каких-либо противоправных действий, опять же, учитывая страну происхождения ученого и то, что ему инкриминируется политически ангажированное дело», — высказался Мельников. Он также отметил, что физическая угроза также является одной из причин, почему решение об экстрадиции ученого может быть оспорено.

Украина потребовала передать ей задержанного в Польше российского археолога в конце декабря прошлого года. Его обвинили в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал специалист, напомнила, что он проводил раскопки на Крымском полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва станет добиваться возвращения археолога на родину. По словам дипломата, речь идет о политическом процессе, у которого «нет каких-либо правовых оснований».

    Последние новости

    На Западе рассказали о выигрыше Путина от войны США в Иране

    Лондон назвал атаку Ирана на британскую базу угрозой национальным интересам

    Россиянка побывала в Мексике и опровергла стереотип о страшной стране

    Глава МИД Швейцарии высказался о возможности провести новый раунд переговоров по Украине

    Футболист «Ахмата» потерял сознание после удара коленом в голову в матче с «Ростовом»

    Россия стала покупать больше водки у стран ЕС

    Российская школьница объяснила свое желание расчленить бывшего друга

    Раскрыт гонорар Клавы Коки за концерт в Москве

    В Европе не увидели признаков вмешательства РФ в конфликт на Ближнем Востоке

    В законах Украины заметили позволяющую призывать в ВСУ граждан младше 25 лет деталь

    Все новости
