Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 18 марта 2026

МИД России выступил с заявлением по выдаче российского ученого Украине

Захарова: Россия будет добиваться возвращения Бутягина на родину
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия будет добиваться возвращения российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на родину после решения суда Варшавы о его выдаче Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, речь идет о политическом процессе, у которого «нет каких-либо правовых оснований».

Ранее суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, проводившего раскопки в Крыму.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok