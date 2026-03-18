МИД России выступил с заявлением по выдаче российского ученого Украине

Захарова: Россия будет добиваться возвращения Бутягина на родину

Россия будет добиваться возвращения российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина на родину после решения суда Варшавы о его выдаче Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, речь идет о политическом процессе, у которого «нет каких-либо правовых оснований».

Ранее суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, проводившего раскопки в Крыму.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.