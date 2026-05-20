Известный российский актер накопил штрафов на полмиллиона рублей на своем китайском авто

Российский актер Дмитрий Харатьян накопил почти 400 штрафов на полумиллиона рублей на своем новом автомобиле китайского производства Lixiang L7. Об этом сообщает Life.
Артист приобрел новый Lixiang L7 стоимостью около 7 миллионов рублей в 2024 году. За короткое время на его имя накопилось 395 штрафов на сумму 524 тысячи рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 километров в час, неоплата парковки и езда без ремня безопасности. За езду по платным участкам дорог в столице актер с 2023 года задолжал 21 тысячу рублей. Речь идет о 32-х проездах по проспекту Багратиона. Часть задолженностей артист периодически погашает.
