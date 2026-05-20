Известный российский актер накопил штрафов на полмиллиона рублей на своем китайском авто

12:29, 20 мая 2026

Актер Харатьян накопил штрафов на 500 тыс. руб. на Lixiang L7
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский актер Дмитрий Харатьян накопил почти 400 штрафов на полумиллиона рублей на своем новом автомобиле китайского производства Lixiang L7. Об этом сообщает Life.

Артист приобрел новый Lixiang L7 стоимостью около 7 миллионов рублей в 2024 году. За короткое время на его имя накопилось 395 штрафов на сумму 524 тысячи рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 километров в час, неоплата парковки и езда без ремня безопасности. За езду по платным участкам дорог в столице актер с 2023 года задолжал 21 тысячу рублей. Речь идет о 32-х проездах по проспекту Багратиона. Часть задолженностей артист периодически погашает.

Ранее на трассе АчинскУжур — Троицкое в Красноярском крае произошло дорожное происшествие, причиной которого стал находящийся в машине домашний кот. Питомец выбрался из переноски и в какой-то момент прыгнул на хозяйку — водителя автомобиля. Она решила посадить питомца на место, не сбавляя скорости, потеряла управление и съехала с дороги.

