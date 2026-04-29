11:00, 29 апреля 2026

Кот-путешественник спровоцировал серьезное ДТП

В Красноярском крае кот выбрался из переноски и отправил машину Honda в кювет
Марина Аверкина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На трассе АчинскУжур — Троицкое в Красноярском крае произошло дорожное происшествие, причиной которого стал домашний кот. О нетипичном ДТП сообщает Telegram-канал Shot.

За рулем автомобиля Honda находилась 24-летняя девушка, направлявшаяся в Красноярск. С собой в поездку она взяла питомца, которого, по правилам перевозки, посадила в переноску. Но закрепить контейнер ремнями безопасности то ли забыла, то ли не посчитала нужным.

В дороге кот самостоятельно выбрался из заточения и начал метаться по салону. В какой-то момент животное резко прыгнуло на руки к хозяйке. Девушка проявила неосмотрительность, решив посадить питомца обратно в переноску, продолжая движение на высокой скорости. В итоге она потеряла контроль над управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

К счастью, ни автомобилистка, ни кот не получили серьезных травм. Правда, водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов. Девушке выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по необычному делу о порче имущества. Ответчиком выступил мужчина, который минувшей осенью выпал из окна многоэтажки на внедорожник Land Rover. Теперь выжившему придется возместить 670 835 рублей 52 копейки за ремонт иномарки.

