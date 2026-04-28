Выпавший из окна высотки россиянин задолжал сотни тысяч за помятую иномарку

Петербуржец задолжал почти 700 тысяч за падение с 12-го этажа на Land Rover

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по необычному делу о порче имущества. Ответчиком выступил мужчина, который минувшей осенью выпал из окна многоэтажки на внедорожник Land Rover. Теперь выжившему придется возместить 670 835 рублей 52 копейки, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 октября. Сергей Соловьев находился в квартире на 12-м этаже, где у него произошел конфликт с девушкой. Как случилось, что мужчина выпал из окна, источник не уточняет, но именно Land Rover сохранил жизнь этому счастливчику. Сам он серьезных травм не получил, а вот на кузове автомобиля появилась заметная вмятина.

Восстановление машины обошлось ее владелице Кристине Юриной в 652 779 рублей 52 копейки, но мужчина отказался добровольно возмещать расходы. Пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать с Сергея Соловьева стоимость ремонта.

На заседание он пришел самостоятельно и подтвердил свое хорошее самочувствие. С предъявленной суммой ответчик не согласился, посчитав ее завышенной. Суд назначил экспертизу, которая определила стоимость ремонта почти на 7000 рублей больше. Но Юрина не стала увеличивать требования и настояла на первоначальной цифре. Суд полностью удовлетворил иск. Петербуржцу предстоит выплатить не только стоимость восстановительного ремонта, но и покрыть судебные издержки.

Ранее водителям, оставляющим машины на открытых парковках или у подъездов, напомнили о риске порчи лакокрасочного покрытия весной. Речь о последствиях от птичьего помета и смолы от почек деревьев, падающих на автомобиль.