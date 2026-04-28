14:02, 28 апреля 2026

Россиянам назвали неочевидные риски парковки под открытым небом

Водителям напомнили, как защитить машину от едкого птичьего помета и смолы почек
Марина Аверкина

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Водителям, оставляющим машины на открытых парковках или у подъездов, напомнили о риске порчи лакокрасочного покрытия весной. Речь о последствиях птичьего помета и смолы почек деревьев, падающих на автомобиль. Эксперты портала 110km.ru разобрались, чем опасны эти органические отложения и как минимизировать их последствия.

От следов липких тополиных почек особенно страдают машины в светлых оттенках, так как после каждой почки на кузове остаются заметные желтые пятна. Попадая на капот или крышу, смола быстро проникает в структуру краски, а эфирные масла в ее составе начинают работать как растворитель, размягчая покрытие. Если не реагировать на проблему сразу, то в перспективе автомобилю потребуется полировка или перекраска.

В борьбе со следами от тополиных почек помогут специальные средства автомобильной химии, которые эффективно работают со свежими следами. Для въевшихся пятен автомобилисты используют бензин, растительное масло, нашатырный спирт или WD‑40. Для размягчения смолы нередко применятеся фен. Но эксперты рекомендуют проводить эксперименты для начала на малозаметном участке кузова, чтобы убедиться, что покрытие не пострадает.

Химический состав птичьего помета отличается высокой агрессивностью. Там и аммиак, и аммоний, жирные кислоты и сернистые соединения. В совокупности все эти вещества очень быстро разъедают самое стойкое покрытие. В некоторых случаях восстановить оригинальный вид машины просто невозможно. Безопасно удалить органические отложения можно специальными очистителями, разрушающими их белково-кислотную основу.

Тем, кто вынужден парковаться под открытым небом, специалисты рекомендуют заранее позаботиться о защите транспортного средства. Регулярная обработка восковыми, антидождевыми или керамическими составами заметно снижает налипание грязи и облегчает мойку автомобиля.

Ранее автомобилистам, планирующим дальние поездки в сезон отпусков, напомнили о правилах транспортировки запаса горючего. За нарушение существующих норм россиянам грозят не только штрафы.

