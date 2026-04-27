Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

За неправильную перевозку топлива можно получить штраф в размере 2500 рублей

Автомобилистам, планирующим дальние поездки в сезон отпусков, напомнили о правилах транспортировки запаса горючего. За нарушение существующих норм россиянам грозят не только штрафы, пишет портал Life.ru.

Пункт 23.5 Правил дорожного движения классифицирует топливо как опасный груз. Для личных нужд разрешается взять с собой суммарно не более 240 литров, при этом объем одной отдельной емкости не должен превышать 60 литров. Использовать позволяется исключительно заводские канистры, предназначенные для нефтепродуктов, или сертифицированные баки. Любая другая тара является поводом для взыскания.

Ответственность за нарушение правил транспортировки ощутимая: штраф варьируется от 2000 до 2500 рублей. Более того, можно лишиться водительского удостоверения на срок до полугода. Санкции напрямую зависят от того, к каким последствиям может привести безответственность автомобилиста.

Важно помнить, что работники АЗС не имеют права заливать бензин в неспециализированную тару. Купить соответствующие правилам перевозки емкости можно только в автомобильных магазинах.

Ранее россиянам напомнили о компенсации за рухнувшее на автомобиль дерево или его часть. Автоюрист Дмитрий Славнов подчеркнул, что ответственность за причиненный ущерб в подобном случае несет управляющая компания, обслуживающая территорию.