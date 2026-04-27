Россиянам рассказали о компенсации за рухнувшее на машину дерево

Юрист Славнов разъяснил, кто отвечает за ущерб из-за рухнувшего на машину дерева

Если на транспортное средство упало дерево или его часть, ответственность за причиненный ущерб несет управляющая компания, обслуживающая территорию. Об этом RT рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Если автомобилист столкнулся с подобной ситуацией, первым делом на место происшествия следует пригласить участкового, который обязан зафиксировать факт повреждений. Параллельно автовладельцу необходимо самостоятельно сфотографировать повреждения и собрать контакты очевидцев, рекомендовал эксперт.

«Далее участковый выдает отказ в возбуждении уголовного дела и постановление с перечисленными поврежденными деталями автомобиля. После этого необходимо сделать независимую экспертизу и отправить досудебную претензию в адрес управляющей организации, на балансе у которой находится дерево», — объяснил Славнов.

Юрист уточнил, что при оформлении полиса каско необходимо внимательно изучать условия покрываемых рисков. Если в договоре значатся только угон и прямой ущерб, то компенсацию от падения дерева страховая компания не выплатит. Если данный страховой случай прописан отдельным условием, возмещать стоимость ремонта будет страховщик, подытожил он.

