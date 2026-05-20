Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 20 мая 2026Забота о себе

Названа самая полезная для сердца летняя ягода

Кардиолог Рохас: Клубника нормализует уровень сахара в крови
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Liudmila Kiermeier / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что одну летнюю ягоду с научной точки зрения можно считать самой полезной для сердца. Его слова приводит издание Deia.

По словам Рохаса, клубника содержит большое количество антиоксидантов и клетчатки, которые активно борются с хроническим воспалением в организме, являющимся причиной многих серьезных проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет, ожирение и постоянная усталость. Регулярное употребление этой ягоды улучшает показатель резистентности к инсулину и нормализует уровень сахара в крови, отметил доктор.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

«Каждый резкий скачок уровня глюкозы способствует воспалению, а также старению сосудов и клеток, что означает повышенный риск сердечных заболеваний», — пояснил он. Среди других преимуществ клубники врач назвал подавление чувства голода без нагрузки организма дополнительными калориями и снижение окислительного стресса.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Несбалансированный рацион, утверждает она, является прямой дорогой к проблемам с этим органом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

    В словах Си Цзиньпина увидели попытку задеть США на переговорах с Путиным

    Разведчик «Мерлин-ВР» пролетит 150 километров без потери связи

    В российском регионе пара получила сроки за шпионаж

    Кайли Миноуг сообщила о рецидиве рака груди

    В Госдуме высказались об изучении школьниками профиля «Искусственный интеллект»

    Бороться с борщевиком начнут с помощью дронов

    Трамп и Нетаньяху провели «драматичный» телефонный разговор

    Мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия

    Припаркованная на тротуаре машина стоила россиянину жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok