Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

Найденного под Липецком мертвым мужчину зарезали ножом

Найденного мертвым под Липецком 42-летнего мужчину изрезали ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело потерпевшего отправили на экспертизу. Поиски 18-летнего сына, исчезнувшего вместе с ним 22 мая, продолжаются.

Ранее жена пострадавшего рассказала, что ее муж поехал в Липецк забирать сына из университета на выходные домой. После поездки юноша выходил на связь и говорил, что у них все хорошо.

По ее словам, последний разговор с сыном состоялся незадолго до исчезновения. Женщина отметила, что между мужем и сыном были хорошие отношения и вообще в семье не было конфликтов. Она исключает версию, что молодой человек мог расправиться с отцом.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.