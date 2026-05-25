Мир
17:39, 25 мая 2026

В Европе обещали бороться с ассоциированным членством Украины в ЕС

Виктория Кондратьева
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о немедленном предоставлении Украине ассоциированного членства в Евросоюзе (ЕС) встретит сопротивление европейцев. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

«Предложение, которое поступило со стороны господина канцлера Мерца о некоем немедленном ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе, обязательно столкнется с довольно большим сопротивлением», — сказал глава словацкого правительства.

По словам Фицо, таких привилегий достойны «те, кто к этому готов, а уже потом мы можем говорить об Украине».

Ранее Фицо призвал к диалогу между ЕС и Россией ради завершения украинского конфликта и обеспечения мира в Европе.

