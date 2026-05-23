Фицо призвал Евросоюз и Россию к диалогу по Украине ради мира в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к диалогу между Евросоюзом и Россией для завершения конфликта на Украине и обеспечения мира в Европе. Его слова приводит ТАСС.

Фицо указал на лицемерие в Евросоюзе и назвал себя единственным премьером, который поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта. По его мнению, Киев «должен добровольно выразить согласие» с возможными условиями мирного соглашения.

«Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», — подчеркнул он.

Ранее Фицо заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. «Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Примем их перед тем, как Украина получит невероятные европейские преимущества?» — задался он вопросом.