23:41, 23 мая 2026

Фицо призвал Евросоюз и Россию к диалогу по Украине ради мира в Европе
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к диалогу между Евросоюзом и Россией для завершения конфликта на Украине и обеспечения мира в Европе. Его слова приводит ТАСС.

Фицо указал на лицемерие в Евросоюзе и назвал себя единственным премьером, который поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта. По его мнению, Киев «должен добровольно выразить согласие» с возможными условиями мирного соглашения.

«Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», — подчеркнул он.

Ранее Фицо заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. «Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Примем их перед тем, как Украина получит невероятные европейские преимущества?» — задался он вопросом.

