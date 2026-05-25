17:28, 25 мая 2026Наука и техника

ВВС Великобритании захотели пострелять по «российским ЗРК»

UKDJ: ВВС Великобритании получили надувные макеты ЗРК «Бук»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Royal Air Force. UK Crown

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании захотели отработать стрельбу по надувным макетам зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Военные получили систему Sting для обучения пилотов, пишет UK Defence Journal (UKDJ).

В состав комплекса компании Draken входят надувные макеты систем противовоздушной обороны (ПВО) и электронные излучатели. Как пишет издание, разработка позволяет создать условия современного боя в ходе тренировок.

В частности, для обучения будут использовать макеты боевых машин ЗРК «Бук», которые выпускают в России. В компании рассказали, что в систему входит множество макетов потенциальных угроз, которые точно воспроизводят оружие потенциального противника. В одной учебной конфигурации можно развернуть несколько систем, которые будут имитировать систему ПВО.

В декабре 2025 года компания Auterion показала поражение надувного макета танка Т-72Б роем дронов-камикадзе. Беспилотники синхронно атаковали цель.

