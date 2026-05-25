Американский сенатор-террорист опечалился из-за мира с Ираном

Guardian: Сенатор-террорист Грэм признал, что после мира Иран будет доминировать

Американо-иранское перемирие позволит Ирану и дальше контролировать Ормузский пролив, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его цитирует The Guardian.

«Если будет достигнуто соглашение о прекращении иранского конфликта, поскольку будет считаться, что Ормузский пролив невозможно защитить от иранского терроризма, и Иран по-прежнему обладает возможностью уничтожать крупную нефтяную инфраструктуру Персидского залива», — признал парламентарий.

Грэм подчеркнул, что при таком сценарии «Иран будет восприниматься как доминирующая сила, требующая дипломатического решения».

Ранее высокопоставленные израильские источники поделились, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расстроился из-за приближающегося перемирия США и Ирана. По их словам, Нетаньяху особенно обеспокоен тем, что «практически не может повлиять» на американского президента Дональда Трампа.