Нетаньяху опечалился из-за мира США и Ирана

Reuters: Премьер Израиля Нетаньяху расстроился из-за перемирия США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расстроился из-за приближающегося перемирия США и Ирана. Об этом Reuters рассказали высокопоставленные израильские источники, знакомые с ходом мирных переговоров.

«Один из израильских чиновников, присутствовавших на частных беседах Нетаньяху, заявил, что израильский лидер выразил обеспокоенность по поводу меморандума о взаимопонимании, который в настоящее время находится на стадии переговоров. Оба источника говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные беседы», — указывает агентство.

Как отметили собеседники издания, Нетаньяху особенно обеспокоен тем, что «практически не может повлиять» на американского президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Исламская Республика и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов.