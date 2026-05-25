Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 25 мая 2026Мир

Нетаньяху опечалился из-за мира США и Ирана

Reuters: Премьер Израиля Нетаньяху расстроился из-за перемирия США и Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расстроился из-за приближающегося перемирия США и Ирана. Об этом Reuters рассказали высокопоставленные израильские источники, знакомые с ходом мирных переговоров.

«Один из израильских чиновников, присутствовавших на частных беседах Нетаньяху, заявил, что израильский лидер выразил обеспокоенность по поводу меморандума о взаимопонимании, который в настоящее время находится на стадии переговоров. Оба источника говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные беседы», — указывает агентство.

Как отметили собеседники издания, Нетаньяху особенно обеспокоен тем, что «практически не может повлиять» на американского президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Исламская Республика и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Новгородская «Сисиниева легенда» оказалась заговором против лихорадки из XV века

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok