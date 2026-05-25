Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 25 мая 2026Мир

Трампу предсказали сделку с Ираном по образцу Обамы

Политолог Дудаков: Команда Трампа повторит сделку с Ираном по образцу Обамы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, заключит с Ираном сделку, похожую на ту, что подписал Барак Обама. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, американские «ястребы» уже фактически обвиняют президента в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран. «Зачем нужно было воевать, если в итоге пришли к тому же самому?» — задается вопросом Дудаков.

Политолог отметил, что Трамп действует под давлением внутриполитических факторов. Более 70 процентов американцев считают войну с Ираном ошибкой, а рейтинг президента упал до 30 процентов. Глава Белого дома надеется, что мирное соглашение позволит сбить цены на топливо, выросшие вдвое, и улучшить свои позиции перед выборами в Конгресс.

Ранее Трамп заявил, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. По его словам, оно станет полной противоположностью «катастрофическому СВПД, о котором договорилась провалившаяся администрация [экс-президента США Барака] Обамы, который стал прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана».

Политик добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    Любителей жевательной резинки предупредили о рисках для пищеварения

    Россиянин в дорожном конфликте расстрелял машину оппонента и прокатил его на капоте

    В России назвали ответственных за удар ВСУ по колледжу

    Москвичам предсказали снижение цен на один тип квартир

    Шеф-пилот раскрыл роль второго пилота Су-57Д

    Американский сенатор-террорист опечалился из-за мира с Ираном

    Жители российского региона пожаловались на четырехлетнюю жизнь в болоте

    Пластический хирург рассказал про новый опасный тренд у россиянок

    В стране Европы резко подорожает электричество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok