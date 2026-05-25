16:02, 25 мая 2026

Российское военное предприятие обчистили на более чем полмиллиарда рублей

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Красногорский суд Московской области арестовал бывшего директора конструкторского бюро за аферу с закупками оборудования для предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) по завышенной стоимости. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей до 20 июля. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в период с декабря 2017-го по июль 2021 года обвиняемый в составе организованной группы применял схему по хищению денег у предприятия ВПК. Злоумышленники похитили не менее 600 миллионов рублей путем незаконного завышения цен на продукцию.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа в Краснодарском крае появился новый фигурант — им стал бывший первый заместитель гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктор Школык.

