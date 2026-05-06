Новый фигурант появился в деле о злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа в России

СК: Арестован экс-замглавы ФГУП ГУСС Школык по делу о злоупотреблении при ГОЗ

По уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ) в Краснодарском крае появился новый фигурант — им стал бывший первый заместитель гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Виктор Школык. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он заключен под стражу. По данным СК, Школык причастен к преступлениям, в которых обвиняется бывший заместитель начальника филиала «Новороссийское строительное управление ФГУП ГУСС Дмитрий Таксиди.

В 2022 году при выполнении многомиллиардного договора Школык дал незаконное указание Таксиди заключить вне конкурса контракт на сумму 600 миллионов рублей с субподрядчиком строительных работ в Новороссийске. В 2023-м Таксиди получил взятку от представителя коммерческой организации, считает следствие. В результате преступных действий был сорван ГОЗ, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

В рамках расследования арестовано имущество Таксиди на общую сумму свыше 170 миллионов рублей. Он также взят под стражу. Ему предъявили обвинение.