14:03, 30 января 2026Силовые структуры

У военного чиновника нашли имущество на сотню миллионов рублей

Суд арестовал имущество экс-замглавы филиала ГУСС Таксиди
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал имущество бывшего заместителя начальника новороссийского филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Дмитрия Таксиди на общую сумму свыше 170 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Арест наложен в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

По версии следствия, на военного чиновника была возложена обязанность по контролю за выполнением договора субподряда, заключенного в 2021 году между Минобороны и ГУСС на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске.

Таксиди получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство, в результате чего военное ведомство понесло ущерб в размере 170 миллионов рублей.

Обвиняемый арестован. Ему предъявили обвинение.

