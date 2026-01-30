У военного чиновника нашли имущество на сотню миллионов рублей

Суд арестовал имущество экс-замглавы филиала ГУСС Таксиди

Суд арестовал имущество бывшего заместителя начальника новороссийского филиала ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Дмитрия Таксиди на общую сумму свыше 170 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Арест наложен в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.

По версии следствия, на военного чиновника была возложена обязанность по контролю за выполнением договора субподряда, заключенного в 2021 году между Минобороны и ГУСС на завершение строительно-монтажных работ в Новороссийске.

Таксиди получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство, в результате чего военное ведомство понесло ущерб в размере 170 миллионов рублей.

Обвиняемый арестован. Ему предъявили обвинение.