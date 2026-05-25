Один из сегментов польской экономики угодил в глубокий кризис

Rzeczpospolita: Автотранспортные компании Польши накрыло волной банкротств

В Польше сектор грузовых автомобильных перевозок оказался в глубоком кризисе. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Признаком этого стало взлетевшее количество банкротств автотранспортных компаний. В I квартале 2026 года там обанкротились 1234 фирмы. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Виновником такой динамики издание назвало рост цен на дизельное топливо, в котором остро нуждаются польские большегрузы. Это горючее подорожало примерно на 40 процентов из-за того, что происходит на Ближнем Востоке.

В марте 2026 года волной банкротств накрыло экономику еще одной европейской страны. В Германии эта судьба постигла 1716 компаний. Полученный результат на 17 процентов превысил февральские значения и на 18 процентов — показатели марта 2025 года. По прогнозам, ФРГ ждет самое большое количество корпоративных банкротств с 2014 года.