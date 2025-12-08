Реклама

16:53, 8 декабря 2025Экономика

Ведущая экономика Европы приготовилась к валу банкротств

Handelsblatt: Число банкротств в Германии окажется самым высоким с 2014 года
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия столкнется с самым большим количеством корпоративных банкротств с 2014 года, и нет никаких гарантий, что ситуация изменится к лучшему в 2026 году. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на исследование, проведенное Creditreform.

По его данным, к концу 2025 года банкротами себя объявят 23 тысячи 900 компаний. Это более чем на восемь процентов превысит показатели 2024 года. Для сравнения, в 2014 году, по официальным данным, в Германии обанкротились почти 24 тысячи 100 компаний.

Причинами нынешней динамики эксперты называют большие долги предприятий, трудности с получением новых кредитов, дорогие энергоносители. Сильнее всего страдают компании с численностью сотрудников не более десяти человек, на долю которых приходится четыре из пяти случаев банкротства. Впрочем, в 2025 году обанкротились и 140 более крупных компаний, в том числе несколько операторов больниц. Общий ущерб по всем случаям банкротств составляет около 57 миллиардов евро. Предполагается, что в этом году из-за банкротств может быть потеряно 285 тысяч рабочих мест.

Более того, негативная тенденция распространяется и на рядовых граждан. Прогнозируется, что число случаев банкротства физических лиц в 2025 году вырастет на 6,5 процента и достигнет примерно 76 тысяч 300 — самого высокого показателя с 2016 года.

В 2024 году в Германии закрылись в общей сложности 196,1 тысячи предприятий. Это на 16 процентов больше, чем в 2023 году.

