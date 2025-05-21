Крупнейшую экономику Европы захлестнула волна банкротств

РИА Новости: В 2024 году в Германии закрылись 196,1 тысячи предприятий

В 2024 году в Германии закрылись в общей сложности 196,1 тысячи предприятий. О захлестнувшей крупнейшую экономику еврозоны волне банкротств сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) и немецкой кредитной компании Creditreform.

За прошлый год суммарное количество закрытых в ФРГ предприятий увеличилось на 16 процентов в сравнении с показателем за 2023-й, уточнили эксперты. Достигнутый результат оказался максимальным с 2011 года. Если тогда многие предприятия были вынуждены закрываться под влиянием финансового кризиса, то нынешняя волна банкротств во многом обусловлена резким удорожанием энергоносителей, спадом промышленного производства и слабым восстановлением экспорта.

Кризисная ситуация затронула все ключевые сферы немецкой экономики, отмечают аналитики. С наибольшим увеличением количества закрытий столкнулись энергоемкие производственные сектора. В прошлом году в этих сегментах обанкротились в общей сложности порядка тысячи предприятий. За 12 месяцев показатель вырос на 26 процентов. Под ударом оказались и ряд высокотехнологических корпораций (порядка 14 тысяч, плюс 24 процента год к году).

Кроме того, в прошлом году в Германии был обновлен антирекорд более чем двадцатилетней давности по закрытию химических и фармацевтических компаний. С банкротством в этом сегменте за отчетный период столкнулись в общей сложности 360 предприятий. Эксперты связали резкий рост числа закрытых компаний в стране с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли высокую конкуренцию на глобальном рынке, чрезмерную бюрократию и нехватку квалифицированных кадров на фоне демографического кризиса.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на консенсус-прогноз немецких профильных институтов спрогнозировало застой экономики Германии. Согласно ожиданиям экспертов, по итогам 2025 года рост ВВП ФРГ составит лишь 0,1 процента. На динамику окажет влияние ослабление экспортного потенциала на фоне эскалации торговых войн в мире. Дополнительной проблемой, по мнению аналитиков, может стать усиление конкуренции со стороны китайских производителей. В результате крупнейшая экономика Европы в скором времени рискует оказаться на грани рецессии.