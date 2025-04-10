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14:40, 10 апреля 2025Экономика

Крупнейшей экономике Европы спрогнозировали застой

Bloomberg: Экономика Германии вырастет на 0,1 процента в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stephane Nitschke / Reuters

По итогам 2025 года темпы роста экономики Германии, являющейся крупнейшей в еврозоне, составят лишь 0,1 процента на фоне ослабления экспортного потенциала страны из-за эскалации торговых войн. О риске стагнации ВВП ФРГ сообщает Bloomberg со ссылкой на консенсус-прогноз немецких профильных институтов.

Проблем экспортоориентированной экономике, предупреждают эксперты, добавила неопределенность вокруг торговой политики США. Протекционистская политика не способствуют долгосрочной стабилизации на мировых рынках, утверждает глава отдела Института экономических исследований имени Лейбница (IFO) Торстен Шмидт. «Геополитическая напряженность усугубляет и без того напряженную экономическую ситуацию в Германии», — резюмировал он.

Дополнительной проблемой для немецких производителей, по его словам, может стать усиление конкуренции со стороны Китая. На фоне резкого повышения импортных пошлин США компании из КНР рискуют лишиться важнейшего рынка сбыта. В результате Германия, как и другие страны Евросоюза (ЕС), в обозримом будущем могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Кроме того, экономике ФРГ критически не хватает квалифицированной рабочей силы, что способствует снижению промышленного производства, заключил Шмидт.

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В то же время речь не шла об отмене тарифов на поставки в США иностранных алюминия и стали. Ставки на них продолжают находиться на уровне в 25 процентов от таможенной стоимости. Аналогичные тарифы действуют и в отношении зарубежных автомобилей и комплектующих к ним. Эти факторы могут привести к многомиллиардным убыткам для крупнейших металлургических и машиностроительных предприятий ЕС. Потери одних только Porsche и Mercedes-Benz аналитики оценили примерно в 3,7 миллиарда долларов.

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