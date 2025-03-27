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13:00, 27 марта 2025Экономика

Двум ушедшим из России автогигантам предрекли колоссальные потери из-за Трампа

Bloomberg: Porsche и Mercedes-Benz потеряют $3,7 млрд из-за пошлин властей США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.com

В ближайший год крупные немецкие автопроизводители Porsche и Mercedes-Benz, ушедшие из России после начала боевых действий на Украине, могут потерять порядка 3,4 миллиарда евро (около 3,7 миллиарда долларов) из-за импортных пошлин США. Об этом сообщает Bloomberg.

Новые таможенные ограничения, указ о введении которых президент США Дональд Трамп подписал в среду, 26 марта, распространятся на все автомобили, произведенные за пределами Соединенных Штатов. Ставки на них составят 25 процентов от таможенной стоимости. Сильнее всего заградительная мера, которая вступит в силу с 3 апреля, ударит по немецким концернам, отмечает агентство.

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Для Porsche и Mercedes-Benz американский рынок сбыта является одним из ключевых экспортных направлений. Речь идет в том числе о популярных в США спорткарах Porsche 911 и седанах Mercedes S-класса. В наибольшей степени пошлины США ударят по Porsche. Для этого производителя американский рынок за последнее время стал более важным, чем китайский. Дилеры же в Соединенных Штатах сейчас полностью зависят от импорта, так как у концерна нет собственного завода на территории страны. Чтобы компенсировать потери, двум немецким автогигантам придется либо повышать цены на свои автомобили, либо переносить больше производственных мощностей в США, заключается в материале.

Ранее о грядущем повышении цен на свои автомобили из-за пошлин Трампа заявил владелец американского концерна Tesla Илон Маск. Он предупредил, что новые 25-процентные пошлины существенно повлияют на стоимость запчастей, поставляемых для компании из-за границы. Это обстоятельство неизбежно приведет к повышению цен на популярные в мире модели Tesla. Аналитики британского банка Barclays еще в прошлом году предупреждали, что под ударом из-за пошлин США могут оказаться также немецкие концерны Volkswagen и Daimler Truck. Эти компании в значительной степени зависят от сбыта своей продукции в Соединенных Штатах.

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