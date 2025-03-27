Машинам популярного у россиян бренда спрогнозировали удорожание из-за Трампа

Маск: Новые пошлины Трампа существенно повлияют на стоимость автомобилей Tesla

Цены на новые автомобили бренда Tesla, пользующиеся большой популярностью среди обеспеченных россиян, заметно вырастут из-за новых торговых ограничений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил владелец американского концерна Илон Маск, его слова приводит ТАСС.

Предприниматель подчеркнул, что Tesla не удастся избежать ущерба из-за новых импортных пошлин властей США. Они окажут существенное влияние на стоимость новых автомобилей компании. Тарифные ограничения, в частности, серьезно скажутся на ценах запчастей, которые производятся на иностранных заводах. «Влияние пошлин на их цену будет значительным», — резюмировал Маск.

Ранее Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Глава Белого дома объяснил эту меру необходимостью защитить американских производителей от экспансии машин иностранных концернов.

Кроме того, новые ограничения, по его словам, должны будут простимулировать зарубежные бренды перенести часть своего производства в США. Трамп подчеркнул, что новые меры не распространятся на машины, собранные в Соединенных Штатах. Президент США отметил, что некоторые бренды уже задумываются над поиском площадок для сборки автомобилей. Так, японский концерн Honda уже начал строить завод в штате Индиана. Трамп считает, что подобному примеру в скором времени последуют и другие крупные автопроизводители.