Трамп объяснил решение отложить введение пошлин для 75 стран паникой среди людей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран тем, что некоторые люди начали впадать в панику. Об этом политик рассказал изданию The New York Times.

«Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться», — посетовал политик. Дональд Трамп также назвал «довольно мрачной» ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.

Отвечая на вопрос журналиста о своем заявлении, что введение пошлин откладываться не будет, глава Белого дома сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что», — подчеркнул политик. Иногда необходимо иметь «возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену», резюмировал Дональд Трамп.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент объяснил решение Трампа приостановить действия пошлин на 90 дней. По его словам, политик заботится о торговле и настроен на индивидуальные сделки. Глава Минфина подчеркнул, что американский лидер «подталкивал» Китай показать, что тот «плохой игрок».

Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин в отношении десятков стран

В среду, 9 апреля, в соцсети Truth Social Дональд Трамп написал, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран.

На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США и что эти страны не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно Дональд Трамп Президент США

При этом Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125%, обвинив Пекин в «неуважении к мировым рынкам». Политик также выразил надежду, что КНР осознает, что времена ограбления США и других стран больше не являются приемлемыми.

Важным условием для смягчения торговой политики против Китая Дональд Трамп называл отмену 34-процентных пошлин в отношении американской продукции. В Пекине же не согласились с этим требованием и повысили ставки на импорт товаров из США до 84%. В Министерстве коммерции КНР заверили, что Китай собирается бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном.

В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока

Разделение мировой экономики на два блока между Соединенными Штатами и Китаем может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7 процентов. Об этом говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.

Обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7 процентов Нгози Оконджо-Ивеала Глава ВТО

По ее словам, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Также в ВТО высказали опасения, что из-за пошлин Дональда Трампа объем торговли США и Китая может сократиться на 80 процентов. Кроме того, негативные макроэкономические последствия затронут не только Штаты и КНР, но и другие страны, особенно наименее развитые.

В США стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения на фоне пошлин

Ранее издание The Independent написало, что в Соединенных Штатах стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения на фоне введенных пошлин Дональда Трампа. Так, жители страны стали запасать товары первой необходимости — фасоль, консервы, муку, продукцию с длительным сроком годности. По словам основателя логистической компании GCG Маниша Капура, граждан побуждают сметать товары с полок опасения, что магазины опустеют.

Реакция еще не достигла такого уровня [как в пандемию], но люди обеспокоены тем, что стоимость товаров будет расти, и решили запастись Маниша Капура Основатель логистической компании GCG

В свою очередь, глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндур заявил, что импортные пошлины на продукцию из 185 стран, введенные администрацией Трампа в начале апреля, с большой долей вероятности приведут к серьезным сбоям в глобальной цепочке поставок. Эксперт, в частности, призвал немцев готовиться к риску товарного дефицита. Решения Вашингтона могут нанести значительный ущерб немецкой экономике: от товарного дефицита до усиления конкуренции с китайскими производителями, посетовал Яндур.

Дональд Трамп поднял торговые пошлины для продукции из Евросоюза до 20 процентов в начале апреля. Чтобы Вашингтон приступил к смягчению торгово-экономической политики, ЕС должен в пять раз нарастить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Способствовать снижению ставок также может перенос европейского производства на территорию Штатов, рассказал ранее глава Белого дома.

В ответ в Европе задумались об ответных пошлинах до 25 процентов от таможенной стоимости. Они затронут широкий спектр американской продукции на общую сумму примерно в 22,1 миллиарда евро. За повышение пошлин проголосовали 26 из 27 стран, за исключением Венгрии.

