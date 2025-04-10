Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран тем, что некоторые люди начали впадать в панику. Об этом политик рассказал изданию The New York Times.
«Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться», — посетовал политик. Дональд Трамп также назвал «довольно мрачной» ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.
Отвечая на вопрос журналиста о своем заявлении, что введение пошлин откладываться не будет, глава Белого дома сказал: «Нужно иметь гибкость. Я мог бы сказать — вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену, я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что», — подчеркнул политик. Иногда необходимо иметь «возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену», резюмировал Дональд Трамп.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент объяснил решение Трампа приостановить действия пошлин на 90 дней. По его словам, политик заботится о торговле и настроен на индивидуальные сделки. Глава Минфина подчеркнул, что американский лидер «подталкивал» Китай показать, что тот «плохой игрок».
Трамп на 90 дней приостановил введение пошлин в отношении десятков стран
В среду, 9 апреля, в соцсети Truth Social Дональд Трамп написал, что США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран.
На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США и что эти страны не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%, также вступающее в силу немедленно
При этом Трамп объявил о повышении тарифов для Китая до 125%, обвинив Пекин в «неуважении к мировым рынкам». Политик также выразил надежду, что КНР осознает, что времена ограбления США и других стран больше не являются приемлемыми.
Важным условием для смягчения торговой политики против Китая Дональд Трамп называл отмену 34-процентных пошлин в отношении американской продукции. В Пекине же не согласились с этим требованием и повысили ставки на импорт товаров из США до 84%. В Министерстве коммерции КНР заверили, что Китай собирается бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном.
В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока
Разделение мировой экономики на два блока между Соединенными Штатами и Китаем может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7 процентов. Об этом говорится в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.
Обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7 процентов
По ее словам, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер. Также в ВТО высказали опасения, что из-за пошлин Дональда Трампа объем торговли США и Китая может сократиться на 80 процентов. Кроме того, негативные макроэкономические последствия затронут не только Штаты и КНР, но и другие страны, особенно наименее развитые.
В США стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения на фоне пошлин
Ранее издание The Independent написало, что в Соединенных Штатах стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения на фоне введенных пошлин Дональда Трампа. Так, жители страны стали запасать товары первой необходимости — фасоль, консервы, муку, продукцию с длительным сроком годности. По словам основателя логистической компании GCG Маниша Капура, граждан побуждают сметать товары с полок опасения, что магазины опустеют.
Реакция еще не достигла такого уровня [как в пандемию], но люди обеспокоены тем, что стоимость товаров будет расти, и решили запастись
В свою очередь, глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндур заявил, что импортные пошлины на продукцию из 185 стран, введенные администрацией Трампа в начале апреля, с большой долей вероятности приведут к серьезным сбоям в глобальной цепочке поставок. Эксперт, в частности, призвал немцев готовиться к риску товарного дефицита. Решения Вашингтона могут нанести значительный ущерб немецкой экономике: от товарного дефицита до усиления конкуренции с китайскими производителями, посетовал Яндур.
Дональд Трамп поднял торговые пошлины для продукции из Евросоюза до 20 процентов в начале апреля. Чтобы Вашингтон приступил к смягчению торгово-экономической политики, ЕС должен в пять раз нарастить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Способствовать снижению ставок также может перенос европейского производства на территорию Штатов, рассказал ранее глава Белого дома.
В ответ в Европе задумались об ответных пошлинах до 25 процентов от таможенной стоимости. Они затронут широкий спектр американской продукции на общую сумму примерно в 22,1 миллиарда евро. За повышение пошлин проголосовали 26 из 27 стран, за исключением Венгрии.