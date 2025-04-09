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16:25, 9 апреля 2025Экономика

Евросоюз утвердил новые тарифы против США

Совет ЕС: Новые торговые тарифы против США будут введены с 16 апреля
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Страны Евросоюза (ЕС) утвердили новые торговые тарифы против США. Они будут введены с 16 апреля, со ссылкой на Совет ЕС сообщает ТАСС.

Как отмечают источники, пошлины составят от 10 до 25 процентов против некоторых американских товаров. К ним отнесли табак, мотоциклы, птицу, сталь и алюминий. За повышение пошлин проголосовали 26 из 27 стран, за исключением Венгрии.

Президент США Дональд Трамп поднял торговые пошлины для продукции из ЕС до 20 процентов в начале апреля. Чтобы Вашингтон приступил к смягчению торгово-экономической политики, Европа должна в пять раз нарастить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы они составили 350 миллиардов долларов. Способствовать снижению ставок также может перенос европейского производства на территорию Штатов, отметил Трамп.

В ответ в Европе задумались об ответных пошлинах до 25 процентов от таможенной стоимости. Они затронут широкий спектр американской продукции на общую сумму примерно в 22,1 миллиарда евро. Список облагающейся сборами продукции включит сельскохозяйственные и промышленные товары: соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий.

По словам главы крупнейшего швейцарского банка UBS Серджио Эрмотти, кризисную ситуацию в мировой экономике, вызванную резким повышением импортных пошлин США, не удастся разрешить в краткосрочной перспективе. На фоне последних новостей на мировых рынках в обозримом будущем будет сохраняться «огромная неопределенность», подчеркнул он.

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