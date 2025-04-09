Названа цель ответного торгового удара Европы по США

Politico: Ответные пошлины Евросоюза ударят по электорату Трампа

Ответные пошлины Евросоюза (ЕС) до 25 процентов от таможенной стоимости затронут широкий спектр американской продукции на общую сумму примерно в 22,1 миллиарда евро. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Список облагающихся повышенными сборами американской продукции включит в основном сельскохозяйственные и промышленные товары. Речь идет в том числе о соевых бобах, мясе, табаке, железе, стали и алюминии. Ключевой целью ответных мер ЕС станет удар по электорату президента США Дональда Трампа, уточняется в материале.

Производство вышеуказанных категорий продукции сосредоточено главным образом в так называемых «красных» штатах, жители которых на президентских выборах традиционно голосуют за кандидата от Республиканской партии. Местные предприятия в значительной степени полагаются на трансатлантический экспорт. Резкое повышение пошлин на эти товары, по задумке властей ЕС, должно нанести ощутимый вред бизнесу голосовавших за Трампа избирателей и вынудить их пересмотреть свои политические взгляды. «Пошлины ЕС затронут экспорт из республиканских штатов на сумму в 13,5 миллиарда долларов», — заключается в статье.

Трамп утвердил повышение до 20 процентов таможенных тарифов на продукцию из ЕС в начале апреля. Одним из главных условий для смягчения торгово-экономической политики глава Белого дома назвал пятикратный рост стоимости закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США до 350 миллиардов долларов. Поспособствовать снижению ставок, по его словам, также может перенос части европейского производства на территорию Соединенных Штатов.

В качестве ответной меры ряд стран ЕС предложили снизить зависимость блока от американского СПГ и призвали не поддаваться давлению Вашингтона. В случае начала полноценной торговой войны между США и ЕС еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис спрогнозировал падение мирового ВВП на 7 процентов.