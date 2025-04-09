Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 9 апреля 2025Экономика

Названа цель ответного торгового удара Европы по США

Politico: Ответные пошлины Евросоюза ударят по электорату Трампа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Ответные пошлины Евросоюза (ЕС) до 25 процентов от таможенной стоимости затронут широкий спектр американской продукции на общую сумму примерно в 22,1 миллиарда евро. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Список облагающихся повышенными сборами американской продукции включит в основном сельскохозяйственные и промышленные товары. Речь идет в том числе о соевых бобах, мясе, табаке, железе, стали и алюминии. Ключевой целью ответных мер ЕС станет удар по электорату президента США Дональда Трампа, уточняется в материале.

Производство вышеуказанных категорий продукции сосредоточено главным образом в так называемых «красных» штатах, жители которых на президентских выборах традиционно голосуют за кандидата от Республиканской партии. Местные предприятия в значительной степени полагаются на трансатлантический экспорт. Резкое повышение пошлин на эти товары, по задумке властей ЕС, должно нанести ощутимый вред бизнесу голосовавших за Трампа избирателей и вынудить их пересмотреть свои политические взгляды. «Пошлины ЕС затронут экспорт из республиканских штатов на сумму в 13,5 миллиарда долларов», — заключается в статье.

Материалы по теме:
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
8 мая 2024
Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?
Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?
3 апреля 2025

Трамп утвердил повышение до 20 процентов таможенных тарифов на продукцию из ЕС в начале апреля. Одним из главных условий для смягчения торгово-экономической политики глава Белого дома назвал пятикратный рост стоимости закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США до 350 миллиардов долларов. Поспособствовать снижению ставок, по его словам, также может перенос части европейского производства на территорию Соединенных Штатов.

В качестве ответной меры ряд стран ЕС предложили снизить зависимость блока от американского СПГ и призвали не поддаваться давлению Вашингтона. В случае начала полноценной торговой войны между США и ЕС еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис спрогнозировал падение мирового ВВП на 7 процентов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

    Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

    Россиянка нашла гвоздь в пасхальном куличе из «Магнита»

    Anduril представила линейку подводных беспилотников Copperhead

    Королева Великобритании снялась в свадебном платье в честь 20-летия брака

    Названа цель ответного торгового удара Европы по США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше