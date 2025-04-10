Трамп объяснил приостановку действия пошлин беспокойством людей

Трамп о приостановке действия пошлин: Люди начинают немного бояться

Президент США Дональд Трамп объяснил паузу в ведении пошлин до 50 процентов чрезмерной обеспокоенностью граждан. Об этом сообщает The New York Times.

«Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться», — подчеркнул американский политик.

Кроме того, президент назвал «довольно мрачной» ситуацию на рынке после его решения о введении пошлин.

В настоящий момент более 75 стран обратились к представителям Штатов, включая Министерства торговли, казначейства и USTR, с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам. Учитывая, что эти государства не стали вводить ответные меры, добавил Трамп, он приостановит действие пошлин на 90 дней. На этот период пошлины для всех стран будут снижены до 10 процентов.