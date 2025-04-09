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22:31, 9 апреля 2025Экономика

В ВТО предупредили о последствиях разделения мировой экономики на два блока

ВТО: Разделение мировой экономики на два блока может сократить ВВП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Разделение мировой экономики на два блока между США и Китаем может привести к долгосрочному сокращению глобального ВВП почти на 7 процентов. Об этом сказано в опубликованном заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы на сайте организации.

«Обеспокоенность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим причинам. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению реального мирового ВВП почти на 7 процентов», — отметила она.

Кроме того, переориентация торговли остается непосредственной и насущной угрозой, требующей скоординированных глобальных ответных мер, сказано в сообщении. ВТО настоятельно призывает страны решить эту проблему путем сотрудничества и диалога.

Ранее в ВТО сообщили, что объем торговли США и Китая может резко сократиться из-за пошлин Штатов на 80 процентов. Аналитики предрекли, что растущая торговая напряженность между двумя государствами приведет к сокращению товарооборота.

9 апреля Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Политик объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно.

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