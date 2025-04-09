Глава Минфина США прокомментировал приостановку действия пошлин

Министр Бессент: Трамп заботится о торговле и настроен на индивидуальные сделки

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил решение президента Дональда Трамп приостановить действия пошлин на 90 дней. Его слова приводит РИА Новости.

«Пауза свидетельствует, что Трамп заботится о торговле и настроен на "индивидуальные" торговые сделки со странами, которые готовы снизить барьеры», — отметил он.

Глава Минфина подчеркнул, что американский лидер «подталкивал» Китай показать, что тот «плохой игрок».

В настоящий момент более 75 стран обратились к представителям Штатов, включая Министерства торговли, казначейства и USTR, с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам. Учитывая, что эти государства не стали вводить ответные меры, добавил Трамп, он приостановит действие пошлин на 90 дней. На этот период пошлины для всех стран будут снижены до 10 процентов.