13:29, 9 апреля 2026

Волна банкротств накрыла ведущую экономику Евросоюза

IWH: Число банкротств в Германии подскочило на 71 процент
Кирилл Луцюк

Фото: Monika Skolimowska / picture alliance via Getty Images

В марте 2026 года в Германии обанкротились 1716 компаний. Такие данные обнародовал Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).

Достигнутый результат на 17 процентов превысил февральские значения и на 18 процентов — показатели марта 2025 года. Что касается средних значений допандемийных 2016-2019 годов, то они оказались превышены на 71 процент. Более высокие, чем в марте 2025 года, цифры фиксировались в июне 2005 года.

Кроме того, институт выяснил, что в I квартале 2026 года в Германии зафиксировали 4573 случая банкротства предприятий. Это самый высокий показатель с III квартала 2005 года. В общей сложности банкротства затронули около 54 тысяч рабочих мест.

По мнению экспертов Creditreform, в 2026 году Германия по-прежнему будет страдать от растущего количества банкротств. Их причинами станут большие долги предприятий, трудности с получением новых кредитов и дорогие энергоносители. Особенно страдают компании с численностью сотрудников не более 10 человек, на долю которых приходится четыре из пяти случаев банкротства.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
