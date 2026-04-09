Волна банкротств накрыла ведущую экономику Евросоюза

IWH: Число банкротств в Германии подскочило на 71 процент

В марте 2026 года в Германии обанкротились 1716 компаний. Такие данные обнародовал Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).

Достигнутый результат на 17 процентов превысил февральские значения и на 18 процентов — показатели марта 2025 года. Что касается средних значений допандемийных 2016-2019 годов, то они оказались превышены на 71 процент. Более высокие, чем в марте 2025 года, цифры фиксировались в июне 2005 года.

Кроме того, институт выяснил, что в I квартале 2026 года в Германии зафиксировали 4573 случая банкротства предприятий. Это самый высокий показатель с III квартала 2005 года. В общей сложности банкротства затронули около 54 тысяч рабочих мест.

По мнению экспертов Creditreform, в 2026 году Германия по-прежнему будет страдать от растущего количества банкротств. Их причинами станут большие долги предприятий, трудности с получением новых кредитов и дорогие энергоносители. Особенно страдают компании с численностью сотрудников не более 10 человек, на долю которых приходится четыре из пяти случаев банкротства.