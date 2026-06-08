Участник поисков загадочно исчезнувших в тайге Усольцевых предрек бессмысленность операции

Экс-спасатель Раилко: Поиски пропавших Усольцевых будут эффективны только до середины июня

Поисковая операция по обнаружению пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых будет эффективна лишь до середины июня. Таким мнением с журналистами ТАСС поделился экс-спасатель Юрий Раилко, который принимал участие в их поисках осенью 2025 года.

По его словам, вскоре в этой местности поиски будут затруднены из-за сильно выросшей травы. «Снег сошел уже. У них [поисковиков] осталось не так много времени», — отметил Раилко.

Шансы еще есть, пока трава сильно не выросла, добавил бывший спасатель. Когда же она поднимется, заниматься поисками смысла не будет, считает он. Согласно прогнозам, высокая трава ожидается уже в середине июня.

Ранее Даниил Баталов — сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой — заявил, что не получал уведомление о начале масштабных поисков своих родных.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли при загадочных обстоятельствах в конце сентября 2025 года. Семейство ушло в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае, а после они перестали выходить на связь. Поиски в несколько месяцев не принесли результата. Работы спасатели и добровольцы решили продолжить 23 мая 2026 года.