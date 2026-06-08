Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 8 июня 2026Россия

Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в СВО

Писатель Захар Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российский писатель, публицист и политик Захар (Евгений) Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

По словам Прилепина, его прежний контракт был заключен с Добровольческим корпусом Минобороны — он позволял увольняться по истечении срока контракта, и новый он пока подписывать не планирует.

«Контракт пока не продлеваю», — заявил Прилепин.

Ранее сообщалось, что Прилепина планируют назначить проректором Горного Института в Санкт-Петербурге по воспитательной и идеологической работе. Сам писатель утверждал, что согласился с полученным предложением. При этом в октябре 2025 года он объявлял, что не позднее ноября планирует отправиться в зону СВО, так как готов «отвечать за свои слова».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала одну из ключевых российских станций перекачки нефти

    Иран пригрозил США ответом за попытку изъять активы

    Россиянам указали на неочевидную причину вздутия живота

    В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

    Стали известны предварительные итоги выборов в Армении

    Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в СВО

    Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею

    Мужчина пережил клиническую смерть и увидел в загробном мире людей из будущего

    Крупный российский производитель одежды решил избавиться от фабрик

    Рудковская прокомментировала переход сына в сборную Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok