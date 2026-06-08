Писатель Захар Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в СВО

Российский писатель, публицист и политик Захар (Евгений) Прилепин не захотел продлевать контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

По словам Прилепина, его прежний контракт был заключен с Добровольческим корпусом Минобороны — он позволял увольняться по истечении срока контракта, и новый он пока подписывать не планирует.

«Контракт пока не продлеваю», — заявил Прилепин.

Ранее сообщалось, что Прилепина планируют назначить проректором Горного Института в Санкт-Петербурге по воспитательной и идеологической работе. Сам писатель утверждал, что согласился с полученным предложением. При этом в октябре 2025 года он объявлял, что не позднее ноября планирует отправиться в зону СВО, так как готов «отвечать за свои слова».