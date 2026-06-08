Стали известны предварительные итоги выборов в Армении

ЦИК Армении сообщил, что партия Пашиняна набрала менее 50 процентов голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщил, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50 процентов голосов. Результаты доступны на сайте ведомства.

На момент 8:20 утра по московскому времени, правящая партия набрала около 715 тысячи голосов. Это составляет 49,82 процента.

Второе место, согласно предварительным данным, занимает партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, его партия набрала 23,33 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, с результатом 9, 95 процентов.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что отношениям Еревана с Москвой необходимо оздоровление. По его словам, основной целью диалога станет поиск решений, которые будут выгодны как Армении, так и России.