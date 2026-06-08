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08:44, 8 июня 2026Силовые структуры

Россиянка совершила преступление в защиту себя и матери

В Свердловской области пройдет суд над женщиной за убийство сожителя
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая расправилась с оскорбляющем ее и ее мать сожителем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, ночью 5 апреля пара выпивала дома. В какой-то момент мужчина начал оскорблять сожительницу и ее мать. Тогда женщина один раз ударила лежащего на диване возлюбленного острием клинка ножа. Мужчина не выжил.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд. Женщина свою вину признала и раскаялась в преступлении.

Ранее в Челябинске осудили мужчину, напавшего с мачете на бывшую жену.

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