Россиянка совершила преступление в защиту себя и матери

В Свердловской области пройдет суд над женщиной за убийство сожителя

В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая расправилась с оскорбляющем ее и ее мать сожителем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, ночью 5 апреля пара выпивала дома. В какой-то момент мужчина начал оскорблять сожительницу и ее мать. Тогда женщина один раз ударила лежащего на диване возлюбленного острием клинка ножа. Мужчина не выжил.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд. Женщина свою вину признала и раскаялась в преступлении.

Ранее в Челябинске осудили мужчину, напавшего с мачете на бывшую жену.