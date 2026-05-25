15:26, 25 мая 2026Экономика

Жители российского региона пожаловались на четырехлетнюю жизнь в болоте

Полина Кислицына (Редактор)

Жители одного из товариществ собственников недвижимости в Крыму оказались вынуждены четыре года жить в болоте. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «Mash на волне».

Речь идет о ТСН «Дачник», расположенном под Симферополем. По словам местных жителей, когда-то в товариществе работала дренажная система, однако в 2022 году она перестала функционировать. С этого момента вода после мощных дождей стала топить участки и общую дорогу. Люди пожаловались, что им приходится подкладывать паллеты, чтобы перемещаться по своим участкам и ТСН, но во время ливней те смывает водой.

Глава Молодежненского сельского поселения Владимир Иванов в разговоре с журналистами объяснил, что под одним из домов проходит русло реки. При этом решать давнюю проблему, считает он, собственники участков должны самостоятельно.

Ранее в этот же день стало известно, что одно из сел в Чечне оказалось на грани затопления из-за размыва дамбы.

