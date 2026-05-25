Собака выстрелила в женщину на заправке

16:21, 25 мая 2026

В США собака из машины выстрелила в руку женщине из дробовика
Антонина Черташ

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

В США собака случайно наступила на ружье в машине и ранила женщину, которая сидела за рулем другого автомобиля, ожидая зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает WION.

Необычный инцидент произошел в субботу, 23 мая, на заправке Short Stop в городе Скоттсблафф, штат Небраска. Водитель внедорожника припарковался на стоянке, а его пассажир вышел и стоял у передней двери со своей стороны. В этот момент собака, находившаяся на заднем сиденье, решила перебраться с одного места на другое и случайно задела заряженный дробовик.

Произошел выстрел, дробь пробила пассажирскую дверь машины и попала в руку женщины за рулем, которая остановилась на красный сигнал светофора, свесив предплечье и кисть из окна. Пострадавшую доставили в больницу родственники, ранение не угрожает ее жизни.

Перевозить заряженное ружье в автомобиле в штате Небраска незаконно. Хозяева пса и сам стрелок были задержаны. Собака не пострадала, позже ее вернули хозяину. Водителю грозит штраф за нарушение правил хранения оружия.

Ранее в США собака выстрелила хозяину в спину. Это произошло из-за того, что он оставил заряженное ружье на кровати.

