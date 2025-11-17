Из жизни
11:04, 17 ноября 2025Из жизни

Собака выстрелила в спину хозяина

В США собака выстрелила в хозяина из дробовика
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shillington Police Department

В штате Пенсильвания, США, мужчина получил серьезное огнестрельное ранение из-за своей собаки. О подробностях инцидента пишет ABC News.

53-летний пострадавший рассказал, что чистил в спальне дробовик. После он положил оружие на кровать и сел рядом. Вдруг на постель прыгнула его собака. Она задела дробовик, и тот выстрелил. Пуля попала в спину хозяина.

О стрельбе сообщил в полицию его сын. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину лежащим на полу в сознании. Его срочно доставили в больницу, где ему сделали первую операцию. Состояние раненого оценивается как стабильное.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Известно, что в момент стрельбы в доме находился сын пострадавшего, но он был в другой комнате.

«Он не уверен, на какой стадии чистки он находился в тот момент, поэтому неизвестно, могла ли лапа собаки застрять в спусковом крючке, когда предохранитель был выключен, или же имелась какая-то производственная неисправность», — отметил капрал Майкл Шун, занимающийся этим делом.

Ранее сообщалось, что житель США случайно подстрелил партнершу. Мужчина чистил пистолет, не зная, что тот заряжен.

    Собака выстрелила в спину хозяина

