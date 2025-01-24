Мужчина чистил пистолет и случайно выстрелил в сожительницу

В США мужчина подстрелил партнершу, когда чистил пистолет

Житель США случайно подстрелил партнершу. Об этом пишет Ctpost.

27-летний Кейси Баркер из города Ансония, штат Коннектикут, чистил пистолет у себя дома в воскресенье, 19 января. Пистолет оказался заряженным и внезапно выстрелил. Пуля попала в ногу его 27-летней сожительницы. В тот момент в доме присутствовали другие люди, они и вызвали скорую.

Женщину оперативно госпитализировали и провели операцию по извлечению пули. Бейкера арестовали, но вскоре выпустили под залог в 10 тысяч долларов. Мужчина должен будет явиться в суд 12 марта.

Ранее сообщалось, что в США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Мужчине показалось, что в кустах шуршит олень.