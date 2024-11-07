Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:15, 7 ноября 2024Из жизни

Охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

В США охотник принял пару с собакой за оленя и выстрелил в них из ружья
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sebastian Pociecha / Unsplash

В США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Об этом сообщает The Independent.

20-летний Кристофер Келле Макдональд вышел на ночную охоту 29 октября. Около восьми часов вечера он был на природной туристической тропе рядом с городом Саммервиль, штат Южная Каролина. В то же время вдоль тропы шли 54-летняя Лори Винд и ее муж — они выгуливали собаку.

Из-за густой растительности Макдональд не разглядел человеческие силуэты и принял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя. Он сделал три серии выстрелов их охотничьего ружья. Ему удалось подстрелить обоих супругов. Женщина не выжила, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Стрелок при этом скрылся с места преступления.

Материалы по теме:
Под колпаком. Россиян, решивших приобрести оружие, будут строже проверять. За ними хотят установить слежку ФСБ и МВД
Под колпаком.Россиян, решивших приобрести оружие, будут строже проверять. За ними хотят установить слежку ФСБ и МВД
31 декабря 2021
«Хочу испытать оружие на человеке» Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
«Хочу испытать оружие на человеке»Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
1 октября 2020
Тамбовский волк Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Тамбовский волкРоссийский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
18 апреля 2018

Свидетели произошедшего указали на Макдональда как на возможного преступника. Однако через сутки он сам явился в полицейский участок с повинной. По словам правоохранителей, он сотрудничает со следствием «до определенной степени». Макдональда арестовали, но вскоре выпустили под залог. Ему предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в США медведь задрал охотника в штате Аляска. Это произошло после того, как мужчина подстрелил оленя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      Лукашенко выразил надежду на изменения в связи с возвращением Трампа

      Охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

      В Банке России признали замедление роста инвестиций на фоне повышения ставок

      Талибы понадеялись на улучшение отношений с США при Трампе

      Россиянин три года приставал к дочери сожительницы и получил 18 лет колонии

      Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотую медаль

      На Западе признали хаотичное отступление ВСУ

      Звезда девяностых рассказал о бандитской «крыше»

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше