Охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

В США охотник принял пару с собакой за оленя и выстрелил в них из ружья

В США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Об этом сообщает The Independent.

20-летний Кристофер Келле Макдональд вышел на ночную охоту 29 октября. Около восьми часов вечера он был на природной туристической тропе рядом с городом Саммервиль, штат Южная Каролина. В то же время вдоль тропы шли 54-летняя Лори Винд и ее муж — они выгуливали собаку.

Из-за густой растительности Макдональд не разглядел человеческие силуэты и принял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя. Он сделал три серии выстрелов их охотничьего ружья. Ему удалось подстрелить обоих супругов. Женщина не выжила, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Стрелок при этом скрылся с места преступления.

Свидетели произошедшего указали на Макдональда как на возможного преступника. Однако через сутки он сам явился в полицейский участок с повинной. По словам правоохранителей, он сотрудничает со следствием «до определенной степени». Макдональда арестовали, но вскоре выпустили под залог. Ему предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в США медведь задрал охотника в штате Аляска. Это произошло после того, как мужчина подстрелил оленя.