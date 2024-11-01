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05:04, 1 ноября 2024Из жизни

Медведь задрал охотника из-за подстреленного оленя

NBC News: в США медведь задрал охотника на оленей в штате Аляска
Никита Савин
Никита Савин (редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Cory Cravatta / Globallookpress.com

В США медведь задрал охотника в штате Аляска. Об этом сообщает NBC News.

50-летний житель города Ситка Тэд Фудзиока отправился поохотиться на оленей во вторник, 29 октября, но домой так и не вернулся. Родные заявили в полицию о его пропаже в шесть часов вечера. Около полудня на следующий день правоохранители обнаружили в лесу останки. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Фудзиоке.

Представитель Департамента общественной безопасности Аляски Тим Деспейн заявил, что охотник подстрелил оленя, а затем на него набросился бурый медведь. При этом полиция подозревает, что Фудзиоку могло атаковать и несколько животных, которых привлекла туша оленя.

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Власти предприняли поиски агрессивного хищника, однако они не увенчались успехом. В полиции уверены, что на мужчину напал именно бурый медведь, так как других видов этого животного в районе не водится.

Ранее 12-летний житель американского штата Висконсин, который смог защитить отца от нападения раненого медведя, получил награду. Мальчик подстрелил зверя, который бросился на его родителя.

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