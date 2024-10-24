12-летний мальчик сумел защитить отца от медведя и получил награду

В США 12-летний мальчик защитил отца от медведя и получил награду героя

В США 12-летний житель штата Висконсин, который смог защитить отца от нападения раненого медведя, получил награду. Об этом сообщает WFRV-TV.

43-летний Райан Бейерман вместе с 12-летним сыном Оуэном отправились охотиться на медведей 7 сентября. Вечером они выследили и ранили зверя, а затем начали преследовать его. В какой-то момент медведь подстерег Райана, бросился на него и повалил на землю. В последний момент Оуэн сумел подстрелить животное и спас отца. В итоге мужчина получил серьезные, но не опасные для жизни травмы.

19 октября офис шерифа округа Бернетт вынес мальчику официальную благодарность за мужество и вручил грамоту с надписью: «Награда герою». Представители властей отметили, что на месте Оуэна даже многие взрослые, скорее всего, запаниковали бы и не смогли действовать настолько хладнокровно. «Оуэн сделан из другого теста», — сказали в офисе шерифа.

Сотрудники полиции отметили, что у мальчика «ледяная вода в жилах и любовь в сердце», и выразили уверенность, что его ждет светлое будущее.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Глейшер в США козлы спасли туристов от медведя. Преследовавший группу туристов гризли отвлекся на стадо парнокопытных.