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13:47, 23 сентября 2024Из жизни

12-летний мальчик сумел защитить отца от медведя

В США 12-летний мальчик убил медведя, который набросился на его отца

Фото: Cephas / Wikimedia

В США мальчик сумел защитить отца от медведя во время охоты в штате Висконсин. Об этом пишет The Minnesota Star Tribune.

43-летний Райан Бейерман отправился на охоту вместе с 12-летним сыном Оуэном в пятницу, 6 сентября. Вскоре рядом с установленной ими приманкой появился крупный черный медведь-барибал. Мальчик выстрелил, но только ранил животное. В итоге оно убежало.

Отец и сын шли по кровавому следу до вечера и наткнулись на зверя в чаще, когда уже почти стемнело. Медведь сразу же набросился на Бейермана. Тот восемь раз выстрелил в него из пистолета, но промахнулся. Раненый хищник повалил мужчину на землю и начал кусать и бить лапами. Американец рассказал, что пытался ударить зверя в ответ рукояткой пистолета, но «как будто бы бил в бетонную стену».

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Однако вскоре Бейерман услышал выстрел: Оуэну удалось подстрелить медведя. У мужчины были серьезные травмы: зверь разорвал ему щеку, чуть не сломал руку и серьезно подрал ногу. Бейерман заявил, что гордится сыном. При этом он отметил, что, несмотря на хладнокровное поведение в момент нападения, позже стало понятно, что мальчик испытал серьезное потрясение.

«Когда мы вернулись домой в Ривер-Фолс, я сказал жене, что завязал с охотой на медведей. Теперь я уже не уверен, но ей точно будет что возразить. Это было то еще приключение. Адская ночка, мягко говоря», — подытожил Бейерман.

Ранее в Малайзии крупный бируанг расправился с мужчиной. 33-летний Мухаммад Заки из султаната Келантан наткнулся на краснокнижного медведя, когда расставлял ловушки в лесу.

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      Никита Савин
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