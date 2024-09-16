Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:17, 16 сентября 2024Из жизни

Краснокнижный медведь с 25-сантиметровым языком расправился с мужчиной

В Малайзии мужчина погиб в результате нападения крупного бируанга

Фото: Unsplash

В Малайзии крупный бируанг — редкий медведь с 25-сантиметровым языком, его представителей также называют малайскими медведями, — расправился с мужчиной. Об этом пишет New Straits Times.

33-летний Мухаммад Заки из султаната Келантан наткнулся на краснокнижного медведя в районе города Гуа-Мусанг 8 сентября. Мужчина расставлял ловушки на животных в джунглях, когда рядом появился зверь и бросился на него. Медведь схватил Заки за голову и полоснул когтями ему по глазам.

Несмотря на полученные в результате нападения травмы, малаец сумел отбиться и, по словам родственников, пробежал около полукилометра до ближайшей деревни. Там ему оказали первую помощь и отправили в больницу.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Заки не мог говорить из-за полученных травм, а врачи заявляли, что ему потребуются три операции для полного восстановления. Как сообщает малайское издание The Star, в течение шести дней медики боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так не смогли.

Жители деревни, рядом с которой произошло нападение, заявили, что это был первый на их памяти случай фатальной встречи бируанга с человеком. Они выразили надежду, что агрессивного зверя вскоре поймают.

Ранее сообщалось, что в США пожилая женщина из штата Вашингтон наткнулась на черного медведя барибала во время прогулки с собаками и набросилась на него с кулаками. Американка последовала совету, который услышала по радио, и пожалела.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      Москвичей предупредили об окончании летней погоды

      Стало известно об уничтожении использовавшихся мирными жителями мостов в Курской области

      Власти сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Белгородской области

      В России сочли идеальным сенатором депутата Рады с 25-летним стажем и сына экс-главы СБУ

      Бородина перенесла экстренную операцию

      В ВСУ признали контакты с задержанным по делу о покушении на Трампа

      В США раскритиковали модернизацию самолета времен Трумэна

      В Финляндии задержали подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина

      Россияне назвали самые частые ошибки при ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше