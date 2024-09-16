Краснокнижный медведь с 25-сантиметровым языком расправился с мужчиной

В Малайзии мужчина погиб в результате нападения крупного бируанга

В Малайзии крупный бируанг — редкий медведь с 25-сантиметровым языком, его представителей также называют малайскими медведями, — расправился с мужчиной. Об этом пишет New Straits Times.

33-летний Мухаммад Заки из султаната Келантан наткнулся на краснокнижного медведя в районе города Гуа-Мусанг 8 сентября. Мужчина расставлял ловушки на животных в джунглях, когда рядом появился зверь и бросился на него. Медведь схватил Заки за голову и полоснул когтями ему по глазам.

Несмотря на полученные в результате нападения травмы, малаец сумел отбиться и, по словам родственников, пробежал около полукилометра до ближайшей деревни. Там ему оказали первую помощь и отправили в больницу.

Заки не мог говорить из-за полученных травм, а врачи заявляли, что ему потребуются три операции для полного восстановления. Как сообщает малайское издание The Star, в течение шести дней медики боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так не смогли.

Жители деревни, рядом с которой произошло нападение, заявили, что это был первый на их памяти случай фатальной встречи бируанга с человеком. Они выразили надежду, что агрессивного зверя вскоре поймают.

Ранее сообщалось, что в США пожилая женщина из штата Вашингтон наткнулась на черного медведя барибала во время прогулки с собаками и набросилась на него с кулаками. Американка последовала совету, который услышала по радио, и пожалела.

