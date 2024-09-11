Женщина набросилась на агрессивного медведя с кулаками по совету из новостей и пожалела

В Вашингтоне 63-летняя женщина набросилась на медведя-барибала с кулаками

В США пожилая женщина из штата Вашингтон наткнулась на черного медведя-барибала во время прогулки с собаками и набросилась на него с кулаками. Об этом сообщает CBC News.

1 сентября 63-летняя Линн О'Коннор отправилась выгулять своих собак и собаку соседа в районе водопада Кеттл-Фоллс. Неожиданно псы бросились бежать. Она подумала, что их заинтересовали коровы, но причина оказалась другой: из леса выскочил медведь.

Зверь, по словам О'Коннор, «пыхтел и размахивал лапами». Она сразу же вспомнила новость про человека, который попал в такую же ситуацию, начал бить медведя и выжил. Женщина решила последовать его совету, ударила медведя и тут же пожалела об этом.

На медведя ее удары не произвели никакого впечатления. Когда О'Коннор поняла, что зверь не собирается отступать, она легла на землю и свернулась калачиком. Зверь набросился на нее, однако тут подбежали собаки и прогнали его. За несколько секунд нападения медведь успел нанести О'Коннор несколько травм. Ей пришлось наложить 18 швов. Сейчас американка поправляется дома.

Женщина рассказала, что, когда поднялась, увидела неподалеку медвежонка и поняла, что наткнулась на медведицу, защищавшую своего детеныша.

На следующий день сотрудники Департамента дикой природы штата Вашингтон ликвидировали в районе происшествия черного медведя, однако он оказался не самкой, а крупным самцом. Напавшую на О'Коннор медведицу найти так и не удалось.

Ранее в американском штате Колорадо мужчина отогнал от племянника медведя, который подкрался к нему со спины. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.