Медведь подкрался со спины к жующему кукурузу мальчику и попал на видео

В США мужчина отогнал медведя от не заметившего зверя из-за телефона племянника

В штате Колорадо, США, мужчина отогнал от племянника медведя, который подкрался к нему со спины. Об инциденте, попавшем на видео, пишет Fox 31.

Мальчик проводил выходные с семьей в городе Аспен. Ему купили кукурузу на фермерском рынке, и он один вышел на задний двор, чтобы полакомиться ею. Мальчик смотрел на экран телефона и жевал кукурузу, сидя на стуле, когда за его спиной появился черный медведь.

Зверь принюхивался к месту, где находился ребенок, и подходил все ближе, пока не оказался на расстоянии примерно 30 сантиметров от головы мальчика. Тогда хищника и заметили родственники. «Я просто застыла на пару секунд, не знала, что делать», — описала свои эмоции мать мальчика. В эту секунду действовать начал его дядя. Он стал издавать громкие звуки, и медведь убежал. Только в тот момент ничего не заметивший мальчик вскочил со стула и понял, что произошло.

Родственники рассказали, что видели медведей в этом районе и раньше, но только по ночам. Они не ожидали, что хищник придет к жилому дому днем.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо охотник оказался в больнице после столкновения с медведем-гризли. Мужчина выслеживал лося с напарником, когда его повалил на землю медведь и укусил.