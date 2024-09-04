Медведь-гризли напал на охотника и укусил его

В американском штате Айдахо охотник оказался в больнице после столкновения с медведем-гризли. Об этом сообщает East Idaho News.
Двое мужчин наткнулись на взрослого медведя, когда выслеживали лося у озера. Зверь напал на одного из охотников, повалил его на землю и укусил. Охотники стали стрелять, чтобы отбиться от медведя, и смертельно ранили хищника.
После этого мужчины вызвали спасателей. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Отмечается, что его травмы не представляют угрозы для жизни.
В соответствии с американским законодательством гризли находятся под особой защитой. Сотрудники службы охраны природы расследовали инцидент и пришли к выводу, что охотники действовали исключительно в целях самообороны. Это освобождает их от ответственности.
Ранее сообщалось, что в Канаде мужчина оказался в больнице после встречи с гризли в провинции Альберта. Врачи пока не дают гарантий, что он выживет.