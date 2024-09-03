Медведица набросилась на мужчину у перекрестка и серьезно покалечила его

CBC News: в Канаде медведица-гризли покалечила мужчину

В Канаде мужчина оказался в больнице после встречи с медведицей-гризли в провинции Альберта. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в 53 километрах к северо-западу от города Калгари возле перекрестка дорог Range Road 34 и Township Road 274. Как рассказали в полиции, пострадавший столкнулся с медведицей и медвежатами, вышедшими из леса.

Хищница сразу же набросилась на мужчину и серьезно покалечила его. В полиции сообщили, что пострадавшего доставили в больницу. Его состояние назвали «как минимум тяжелым». Врачи пока не дают гарантий, что он выживет.

До нападения в нескольких районах провинции Альберта объявили об опасности встречи с медведями. Однако все опасные точки, названные в предупреждении, находились почти в ста километрах от места нападения.

Ранее в Канаде мужчина рассказал о схватке с черным медведем барибалом, однако власти заподозрили его во лжи. Полицейские не обнаружили следов хищника на месте нападения.

