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10:01, 3 сентября 2024Из жизни

Медведица набросилась на мужчину у перекрестка и серьезно покалечила его

CBC News: в Канаде медведица-гризли покалечила мужчину

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

В Канаде мужчина оказался в больнице после встречи с медведицей-гризли в провинции Альберта. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в 53 километрах к северо-западу от города Калгари возле перекрестка дорог Range Road 34 и Township Road 274. Как рассказали в полиции, пострадавший столкнулся с медведицей и медвежатами, вышедшими из леса.

Хищница сразу же набросилась на мужчину и серьезно покалечила его. В полиции сообщили, что пострадавшего доставили в больницу. Его состояние назвали «как минимум тяжелым». Врачи пока не дают гарантий, что он выживет.

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До нападения в нескольких районах провинции Альберта объявили об опасности встречи с медведями. Однако все опасные точки, названные в предупреждении, находились почти в ста километрах от места нападения.

Ранее в Канаде мужчина рассказал о схватке с черным медведем барибалом, однако власти заподозрили его во лжи. Полицейские не обнаружили следов хищника на месте нападения.

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      Никита Савин
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